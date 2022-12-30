У післявоєнній Росії почнеться поділ власності, тому з'являються приватні армії, – Піонтковський

Сьогодні набуває актуальності питання, що відбуватиметься в Росії після поразки у війні з Україною. Один з ймовірних сценаріїв – громадянська війна, яка розпочнеться на теренах країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. На його думку, в країні-агресорці вже триває громадянська війна, але не між демократами і консерваторами. Це новий її тип – між бандами злочинців, які ділять величезну власність.

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Феномен приватних армій

За його словами, Євгеній Пригожин створив свою власну армію – ПВК "Вагнер" для того, щоб у післявоєнній Росії поділити власність.

Припустимо ЗСУ завтра взяли Мелітополь, вийшли до Азовського моря. Все в Москві руйнується, Путін пішов, впала вся система влади тих 20 – 30 людей, які керували в Кремлі. Ці люди володіють величезною власністю – трильйонами доларів, і ці гроші залишаться безхазяйними,

– вважає публіцист.

Він зауважив, якщо ця власність буде в грошових знаках, особливо в іноземній валюті, то їх заморозять в іноземних банках і конфіскують, а потім передадуть Україні в якості репарації.

"Але залишаються великі активи – запаси сировини, нікелеві та алюмінієві заводи і таке інше. І коли влада впаде, з'являться багато охочих заволодіти цими багатствами. Тому й виник цей феномен приватних армій", – вважає він.

Пригожин відчуває свою силу

На думку Піонтковського, приватні армії державі не потрібні.

"Сталін був великим злочинцем, але він не створював приватні армії. Воювала вся армія країни. І сьогодні для боротьби з "фашистською", як говорять в Кремлі, Україною приватні армії теж не потрібні", – розповів він.

Співрозмовник зауважив, що їх створюють для наступної війни. Адже в Росії вже розуміють, що цю війну вони програли, і після неї почнеться справжня.

І коли Пригожин підтримує зека з ПВК "Вагнер", який звинувачує голову російського Генштабу в тому, що військові отримують недостатню кількість боєприпасів, це вже об'ява цієї війни,

– зауважив він.

За словами публіциста, в будь-якій нормальній країні після таких заяв вагнерівця, його б вже давно заарештували. Але Пригожин знає, що влада цього не зробить, тому він відчуває свою силу.

"У Пригожина велика армія злочинців. Вони сьогодні трохи пограбували по українських містах – пральні машини, холодильники. А завтра підуть на Рубльовку, а післязавтра – на нікелевий комбінат до Дерипаски або до Потаніна (російські олігархи – 24 Канал). От що розгортається в Росії", – вважає він.

Піонтковський про громадянську війну в Росії: дивіться відео

Кадиров не обмежиться Чечнею

Піонтковський зауважив, що головна функція держави – монополія на насильство, проте Росія вже її втратила.

Кадиров – це інший випадок, ніж Пригожин. Навряд чи очільник Чечні охоче братиме участь у боротьбі за владу та гроші в Росії. Його зацікавленість в іншому,

– наголосив він.

Публіцист підкреслив, що Кадиров завжди себе поводив як лідер незалежної країни. І його армія – це армія майбутньої держави.

"Думаю, він не обмежиться Чечнею і спробує розібратися зі своїми кавказькими сусідами. Такі процеси тривають по усій Росії, тому Пригожин і Кадиров – це тільки два яскравих приклади", – резюмував Піонтковський.

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