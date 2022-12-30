У післявоєнній Росії почнеться поділ власності, тому з'являються приватні армії, – Піонтковський
Сьогодні набуває актуальності питання, що відбуватиметься в Росії після поразки у війні з Україною. Один з ймовірних сценаріїв – громадянська війна, яка розпочнеться на теренах країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. На його думку, в країні-агресорці вже триває громадянська війна, але не між демократами і консерваторами. Це новий її тип – між бандами злочинців, які ділять величезну власність.
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Феномен приватних армій
За його словами, Євгеній Пригожин створив свою власну армію – ПВК "Вагнер" для того, щоб у післявоєнній Росії поділити власність.
Припустимо ЗСУ завтра взяли Мелітополь, вийшли до Азовського моря. Все в Москві руйнується, Путін пішов, впала вся система влади тих 20 – 30 людей, які керували в Кремлі. Ці люди володіють величезною власністю – трильйонами доларів, і ці гроші залишаться безхазяйними,
– вважає публіцист.
Він зауважив, якщо ця власність буде в грошових знаках, особливо в іноземній валюті, то їх заморозять в іноземних банках і конфіскують, а потім передадуть Україні в якості репарації.
"Але залишаються великі активи – запаси сировини, нікелеві та алюмінієві заводи і таке інше. І коли влада впаде, з'являться багато охочих заволодіти цими багатствами. Тому й виник цей феномен приватних армій", – вважає він.
Пригожин відчуває свою силу
На думку Піонтковського, приватні армії державі не потрібні.
"Сталін був великим злочинцем, але він не створював приватні армії. Воювала вся армія країни. І сьогодні для боротьби з "фашистською", як говорять в Кремлі, Україною приватні армії теж не потрібні", – розповів він.
Співрозмовник зауважив, що їх створюють для наступної війни. Адже в Росії вже розуміють, що цю війну вони програли, і після неї почнеться справжня.
І коли Пригожин підтримує зека з ПВК "Вагнер", який звинувачує голову російського Генштабу в тому, що військові отримують недостатню кількість боєприпасів, це вже об'ява цієї війни,
– зауважив він.
За словами публіциста, в будь-якій нормальній країні після таких заяв вагнерівця, його б вже давно заарештували. Але Пригожин знає, що влада цього не зробить, тому він відчуває свою силу.
"У Пригожина велика армія злочинців. Вони сьогодні трохи пограбували по українських містах – пральні машини, холодильники. А завтра підуть на Рубльовку, а післязавтра – на нікелевий комбінат до Дерипаски або до Потаніна (російські олігархи – 24 Канал). От що розгортається в Росії", – вважає він.
Піонтковський про громадянську війну в Росії: дивіться відео
Кадиров не обмежиться Чечнею
Піонтковський зауважив, що головна функція держави – монополія на насильство, проте Росія вже її втратила.
Кадиров – це інший випадок, ніж Пригожин. Навряд чи очільник Чечні охоче братиме участь у боротьбі за владу та гроші в Росії. Його зацікавленість в іншому,
– наголосив він.
Публіцист підкреслив, що Кадиров завжди себе поводив як лідер незалежної країни. І його армія – це армія майбутньої держави.
"Думаю, він не обмежиться Чечнею і спробує розібратися зі своїми кавказькими сусідами. Такі процеси тривають по усій Росії, тому Пригожин і Кадиров – це тільки два яскравих приклади", – резюмував Піонтковський.
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Розбірки в російських елітах: що відбувається
- Найманці з ПВК "Вагнер" звинуватили начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова у тому, що той не здатен налагодити логістику. На сторону найманців став і засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин.
- Функціонування в Росії конкуруючих так званих приватних військових кампаній на кшталт ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина чи "Патріота", який пов'язують з міністром оборони Сєргєєм Шойгу, є свідченням розпаду вертикалі влади. Окупанти занурюють свою країну на ще більше дно.
- Євгеній Пригожин – один із дуже небагатьох людей у Росії, хто може дозволити собі критикувати генеральний штаб російської армії. Та зрозуміло, що зробити це без надійної "криші" неможливо. Він користується захистом, наближених до Путіна, братів Ковальчуків. Адже через санкцію очільника Кремля вони довірили Пригожину керувати приватною армією.