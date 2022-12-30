Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Наразі відомо про конфлікт між міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу, якого пов'язують з ПВК "Патріот" та "кухарем" Путіна Євгєнієм Пригожином, який займається ПВК Вагнера.

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В Росії є ознаки розпаду вертикалі влади

Як наголосив Попович, будь-де монополія на насильство має належати самій державі. Усі силові структури мають бути підпорядковані саме країні.

Натомість в Росії вже функціонують різні сумнівні структури на кшталт ПВК Вагнера, які нищать владну вертикаль. Хоч цікаво, що за місцевим законодавство діяльність приватних військових компаній – незаконна.

Це незаконна діяльність, але вона є. Зокрема ПВК Вагнера претендує на заміщення функції збройних сил Росії. Вони заявляють, що воюють краще, вступають у суперечки щодо боєприпасів, розміщують лайливі ролики в бік командування армії. Вертикаль, яка передбачає монополію держави на насильство, розпадається,

– вважає Попович.

На його думку, поява таких ПВК та їх вплив свідчить про розпад вертикалі влади, який вже почався. Він може тривати довго, але однозначно приведе до катастрофічних наслідків для росіян.

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