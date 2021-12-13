С 01:00 по 05:00 били в колокола, – священник о первом за 8 веков набат на весь Киев

В ночь на 11 декабря 2013 года Киев впервые за последние 8 веков услышал набат Михайловского собора. Тогда боялись, что правоохранители проведут "зачистку" Євромайдана.

О том, что означает набат и его вырастание во время Революции Достоинства в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал священник православной Церкви Украины Михаил Омельян.

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Значение термина "набат"

Отец рассказал, что термин "набат" является древним. Его использовали во времена казачества и еще раньше в арабских странах.

Это означало медный барабан, в который били во время тревоги. А уже на сегодня слово "набат" означает отстаивание, предупреждение людей об определенной опасности,

– отметил священник.

Использование набата во время Евромайдана

Набат Михайловского собора 11 декабря 2013 года, пояснил отец Михаил Емельян, был предупреждением людей, о том, что происходило в государстве, о возникшей опасности.

"Тогда аспирант Киевской православной богословской академии Иван Сидор, который сегодня уже является священнослужителем, вместе со своими коллегами до самого утра били в колокола", – добавил священник.

По его словам, это было свидетельство того, что нужно сплотиться, собраться вместе и защитить людей, которые протестуют, отстоять Евромайдан, начало Революции Достоинства.

Набат помог сохранить свободу. Отец Иван также рассказал, что среди ночи к нему звонили, чтобы он бил в колокола. Это продолжалось 4 часа – с 01:00 по 05:00.

Интервью со священником Михайловского монастыря о Революции Достоинства – смотрите видео 24 канала