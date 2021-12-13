Про те, що означає набат та його виростання під час Революції Гідності в інтерв'ю 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омельян.

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Значення терміну "набат"

Отець розповів, що термін "набат" є давнім. Його використовували за часів козацтва і ще раніше в арабських країнах.

Це означало мідний барабан, в який били під час тривоги. А вже на сьогодні слово "набат" означає відстоювання, попередження людей про певну небезпеку,

– зазначив священник.

Використання набату під час Євромайдану

Набат Михайлівського собору 11 грудня 2013 року, пояснив отець Михайло Омелян, був попередженням людей, про те, що відбувалося у державі, про небезпеку, яка виникла.

"Тоді аспірант Київської православної богословської академії Іван Сидор, який сьогодні вже є священнослужителем, разом зі своїми колегами до самого ранку били в дзвони", – додав священник.

За його словами, це було свідчення того, що потрібно гуртуватися, зібратися разом і захистити людей, які протестують, відстояти Євромайдан, початок Революції Гідності.

Набат допоміг зберегти свободу. Отець Іван також розповів, що серед ночі до нього телефонували, аби він бив у дзвони. Це тривало 4 години – з 01:00 по 05:00.

Важливо! В інтерв'ю отець наголосив, що мури Михайлівського собору свідчать про те, якою ціною українцям дається війна. Саме з такою метою кожен полеглий увіковічений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору. На жаль, нові імена там з'являються і досі.

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