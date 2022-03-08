1 000 человек хотят эвакуироваться из Балаклеи: дети, пенсионеры, нуждающиеся в лечении

Приблизительно тысяча человек хотят эвакуироваться из Балаклеи, что на Харьковщине. В основном это – дети, пенсионеры, а также нуждающиеся в медицинской помощи.

Об этом рассказал Балаклейский городской голова Иван Столбовой. Он подчеркнул, что город нуждается в гуманитарной помощи.

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Приблизительно 1 000 человек хотят эвакуироваться из Балаклеи

По словам Столбового, примерно 1000 жителей Балаклеи записались на эвакуацию.

Это преимущественно люди с детьми, незащищенные, пенсионеры, нуждающиеся в медицинской и другой помощи,

– отметил он.

Мэр Балаклеи напомнил, что люди могут выезжать своим транспортом, ведь количество автобусов и мест в них для эвакуации в пределах резинкоридора будет ограничено. "Мы уже ждем этого решения (об открытии гуманитарного коридора – 24 канал) третьи сутки, но его еще не приняли", – добавил он.

Поэтому жители города, невзирая на постоянную стрельбу, куда-то выезжают – в села, другие населенные пункты.

Город нуждается в резинопомощи

Столбовой также рассказал, что за 2 предыдущих дня город собственными силами привез из Харькова некоторую гуманитарную помощь. "Но те люди, которые ездили вчера-позавчера, сегодня уже отказались уезжать", – подчеркнул он.

Утром 8 марта возле рынка людям будут раздавать хлеб, закупленный за собственные деньги. Пекарни, работавшие в Балаклее, закрылись. "Из города Харькова никто не организует завоз к нам никаких грузов. Нам бы желательно, если везут со Львова или откуда-то, чтобы везли прямо в Балаклею", – попросил мэр.

Напомним, Балаклея подверглась мощным атакам россиян.

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