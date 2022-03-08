Про це розповів Балаклійський міський голова Іван Столбовий. Він наголосив, що місто потребує гуманітарної допомоги.

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Приблизно 1 000 людей хочуть евакуюватися з Балаклії

За словами Столбового, приблизно 1 000 жителів Балаклії записалися на евакуацію.

Це переважно люди з дітьми, незахищені, пенсіонери, які потребують медичної та іншої допомоги,

– зазначив він.

Мер Балаклії нагадав, що люди можуть виїжджати своїм транспортом, адже кількість автобусів і місць у них для евакуації в межах гумкоридору буде обмежена. "Ми вже чекаємо цього рішення (про відкриття гуманітарного коридору – 24 канал) третю добу, але його ще не ухвалили", – додав він.

Тому жителі міста, попри постійну стрілянину, кудись виїжджають – у села, інші населені пункти.

Місто потребує гумдопомоги

Столбовий також розповів, що за 2 попередні дні місто власними силами привезло з Харкова деяку гуманітарну допомогу. "Але ті люди, які їздили вчора-позавчора, сьогодні вже відмовилися їхати", – наголосив він.

Вранці 8 березня біля ринку людям роздаватимуть хліб, який закупили за власні гроші. Пекарні, що працювали в Балаклії, закрилися. "З міста Харкова ніхто не організовує завезення до нас ніяких вантажів. Нам би бажано, якщо везуть зі Львова чи звідкись, щоб везли прямо в Балаклію", – попросив мер.

Нагадаємо, Балаклія зазнала потужних атак росіян.

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