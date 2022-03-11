1 800 человек из Бучи были эвакуированы 11 марта в сопровождении Красного Креста

Из опасных населенных пунктов эвакуировали людей. Только за 11 марта из Бучи удалось вывезти не менее 1 800 человек.

Эвакуация жителей проходила в сопровождении Украинского Красного Креста.

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Также доставили в безопасное место раненых из Бучанской больницы.

Кроме того, еще тысяча жителей Гостомеля прибыли в Белогородку. На месте раненым предоставляется первая помощь.

В Офисе Президента добавили, что обеспечивается дальнейшая логистика эвакуации в Киев и при необходимости – на Запад страны.

Ранее стало известно, что российские захватчики в Буче открыли огонь по стоящим на улице местным жителям, которые ждали эвакуации. В результате пострадал один человек.

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