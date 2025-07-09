Россияне на Херсонщине направили дрон по 1-летнему Диме и его прабабушке: ребенок мертв
- Во время атаки на Херсонщину российский дрон убил годовалого мальчика в селе Правдиное Белозерской общины.
- Россияне прицельно атаковали дронами на гражданских на их дворе.
Россияне продолжают терроризировать обстрелами Херсонщину. К сожалению, во время очередной атаки они убили ребенка.
Мальчику был всего 1 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
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Россияне направили дрон на ребенка и пожилую женщину
Страна-террористка оборвала очередную детскую жизнь в селе Правдиное Белозерской общины.
Населенный пункт россияне атаковали с дрона. Они целились как раз на мальчика и его прабабушку. Оба были во дворе своего дома.
Погибшему Диме было всего 1 год и 2 месяца.
К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Мои искренние соболезнования родным и близким невинно убитого малыша,
– написал Александр Прокудин.
64-летней женщине медики оказали помощь на месте. У нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.
Пострадавшая отказалась от госпитализации в медицинское учреждение.
К слову, на днях в сети показали, как россияне направили свой дрон на машину фермеров, которые как раз собирали арбузы.