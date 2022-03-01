1 марта начинается аукцион по продаже военных облигаций
1 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Украинцы могут поддержать бюджет Украины в условиях военного вторжения России. В Украине 1-го марта начинается аукцион по продаже военных облигаций.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен
В Раде заявляют, что инвестировать в Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) могут как украинцы, так и иностранные инвесторы.
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Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры.
Условия:
- номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;
- срок обращения – 1 год;
- ставка доходности будет определена на аукционе.
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