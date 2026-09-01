Ночью в Эстонии, Латвии и Румынии была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно о тревоге в 3 странах НАТО?

В ночь на 1 сентября в Эстонии объявили воздушную тревогу сразу в восьми уездах из-за появления нескольких беспилотников у восточной границы. Часть дронов вошла в воздушное пространство страны, поэтому для их поиска были подняты турецкие истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтией.

По словам эстонских военных, беспилотники двигались вдоль границ Эстонии и Латвии.

Около 6:00 утра угрозу отменили.

Ночью в Латвии дважды объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны. Сначала около 2:00 тревогу объявили в районе Лудзы, но уже в 2:25 ее отменили.

Около 4:00 угрозу объявили в Алуксненском крае и подняли в воздух истребители НАТО. По данным латвийских военных, дрон впоследствии покинул территорию Латвии и полетел в сторону Эстонии.

В Румынии также прозвучала воздушная тревога из-за угрозы нарушения ее воздушного пространства во время российской атаки на юг Одесской области.

Около 23:30 румынские радары обнаружили две воздушные цели в 24 километрах от Вилково. Для наблюдения за ними в небо поднялись два испанских истребителя F-18 и румынский военный вертолет. Пилоты видели взрывы на территории Украины, однако нарушения воздушного пространства Румынии не зафиксировали.

Тревога была отменена в 01:05.

Напомним, что ночью российские ударные дроны атаковали паромный пункт пропуска "Орловка" на украинско-румынской границе. Из-за атаки его работа была приостановлена.