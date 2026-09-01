Уночі в Естонії, Латвії та Румунії оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Що відомо про тривогу у 3 країнах НАТО?

У ніч проти 1 вересня в Естонії оголосили повітряну тривогу одразу у восьми повітах через появу кількох безпілотників біля східного кордону. Частина дронів увійшла в повітряний простір країни, тому для їхнього пошуку підняли турецькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання неба Балтії.

За словами естонських військових, безпілотники рухалися вздовж кордонів Естонії та Латвії.

Близько 6:00 ранку загрозу скасували.

Уночі в Латвії двічі оголошували повітряну тривогу через безпілотник, який залетів у повітряний простір країни. Спочатку близько 2:00 тривогу оголосили в районі Лудзи, але вже о 2:25 її скасували.

Близько 4:00 загрозу оголосили в Алуксненському краї та підняли винищувачі НАТО. За даними латвійських військових, дрон згодом залишив територію Латвії та полетів у бік Естонії.

У Румунії теж лунала повітряна тривога через загрозу порушення її повітряного простору під час російської атаки на південь Одещини.

Близько 23:30 румунські радари виявили дві повітряні цілі за 24 кілометрів від Вилкового. Для спостереження за ними в небо підняли два іспанські винищувачі F-18 та румунський військовий гелікоптер. Пілоти бачили вибухи на території України, однак порушення повітряного простору Румунії не зафіксували.

Тривогу скасували о 01:05.

Нагадаємо, що уночі російські ударні дрони атакували поромний пункт пропуску "Орлівка" на українсько-румунському кордоні. Через удар його роботу було призупинено.