10 – 15 лет для Крыма и 10 – 15%, что Россия согласится, – Зеленский о вопросах полуострова

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как предлагают решать вопросы оккупированного Крыма. У украинской стороны есть свои предложения по переговорам с Россией.

Зеленский заявил, что на переговорах обсуждали оккупированный Крым. До Донбасса не дошли, потому что у России есть свое видение в этом вопросе.

Что касается Крыма, то я посмотрел, в какой точке мы находимся и какие у нас способности вернуть Крым не дипломатическим путем. Потом я ответил бы себе, а что еще возможно. 10 – 15 лет переговоров по вопросам Крыма – это некоторый формат предложений со стороны Украины. Думаю, примерно столько же процентов, что Россия на это согласится,

– говорит Зеленский.

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