Зеленський заявив, що на переговорах обговорювали окупований Крим. До Донбасу не дійшли, бо Росія має своє бачення у цьому питанні, повідомляє 24 канал.

До теми Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

Щодо Криму, то я подивився, в якій точні ми перебуваємо і які у нас спроможності повернути Крим не дипломатичним шляхом. Потім я б відповів собі, а що ще можливо. 10 – 15 років переговорів про питання Криму – це деякий формат пропозицій з боку України. Думаю, десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться,

– каже Зеленський.

За його словами, стільки часу – це не про те, щоб не піднімати цю тему.

"Тут ж емовиться, що впродовж 10 – 15 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а впродовж цього часу", – сказав президент.

Він також заявив, що не може сказати всі аспекти цього питання. НА його думку, це рішення непогане. Але це його думка станом на зараз. Що він думатиме завтра – це можуть бути різні речі.

"Це не означає, що я не буду виконувати домовленості. Але якби сьогодні вони були б по Криму такі, то я вважаю, що це перемога України. Адже вирішувати з Росією пакетно всі суперечки складно і я впевнений, що малоймовірно. Це й неможливо, коли на території країни летять ракети", – пояснив глава держави.

Він наголосив, що це ще не компроміс. Це запитна позиція. Вона непогана на сьогодні.

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