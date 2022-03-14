10 горно-штурмовая бригада продолжает уничтожать вражескую технику

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику российской армии.

Новое видео, "заряженное на позитив" опубликовало Министерство обороны Украины.

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С помощью дрона удалось зафиксировать результат отличной работы 10 горно-штурмовой бригады. Военные уничтожили на этот раз сразу несколько вражеских танков, они пылают в огне.

Что известно о 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде? Это военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада была сформирована 1 октября 2015 года, фактически это самая молодая бригада в ВСУ.

Только вчера, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "получила" от орды новенький танк Т-80.

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