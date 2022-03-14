Нове відео, "заряджене на позитив" опублікувало Міністерство оборони України.

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За допомогою дрона вдалось зафіксувати результат відмінної роботи 10 гірсько-штурмової бригади. Цього разу військові знищили відразу кілька ворожих танків, вони палають у вогні.

Що відомо про 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду Це військове з'єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Бригада була сформована 1 жовтня 2015 року, фактично це наймолодша бригада в ЗСУ.

Лише вчора, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "отримала" від орди новенький танк Т-80.

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