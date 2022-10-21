10 иранских инструкторов ликвидированы в Украине, – СМИ

В Украине уже погибли по меньшей мере 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов.

Об этом пишет СМИ со ссылкой на официальное лицо из Украины, которое осталось анонимным.

Важно Совсем к этому не готовы: европейские города и США могут "познакомиться" с дронами-камикадзе.

Всего известно, что 10 иранцев, обучавших российских оккупантов обращению с дронами, были уничтожены Силами обороны Украины. Россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 и обучения российских оккупантов обращению с ними.

Еще 20 октября Белый дом подтвердил данные о размещении во временно оккупированном Крыму иранских инструкторов для помощи военным РФ с беспилотниками.

Инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Иран намеренно помогает Кремлю в войне

Россия не способна одолеть Украину в войне собственными силами, поэтому она пользуется помощью Беларуси и Ирана. По данным, которыми владеют следователи СБУ, можно утверждать, что Иран, а также его оборонно-промышленный комплекс действуют в пользу России. Они помогают Кремлю продолжать полномасштабную войну, которую он сам начал.

В Институте по изучению войны попытались ответить на вопрос, почему Иран помогает России. Составители отчета считают, что Россию и Китай Иран считает своими стратегическими партнерами. Теми, кто якобы поможет свергнуть главенство США. И поскольку Украина продолжает успешно противостоять российской агрессии, Иран помогает Кремлю.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не хочет иметь контактов с Ираном, поскольку страна продолжает поставлять дроны в Россию. В СМИ появилась информация о новой партии беспилотников, а также ракетах. Поэтому дипломат призвал ввести санкции против Ирана.

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