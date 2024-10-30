10 лет назад я покидал Крым с четким осознанием относительно будущего

Десять лет назад я бросил вещи в багажник и поехал в Киев. Оккупированный Крым тогда напоминал центр циклона. На материке уже случились "Боинг" MH17, Иловайск и первые минские. А на полуострове воцарился штиль.

Крым в первые месяцы оккупации

Я писал о Крыме с февраля по октябрь 2014-го. Тридцатилетний опыт жизни в "глухой провинции у моря" неожиданно перестал быть балластом. В начале 2014-го полуостров превратился в видное место планеты, им внезапно заинтересовались все. Хорошо известный мне заповедник постсоветских настроений превратился в публицистический чернозем. Воткни палку – и она зацветет.

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К октябрю первый шок от смены флагов уже прошел. Первые трагедии уже произошли. Первая волна эмиграции уже обустраивалась на материке. Но мобильная связь еще оставалась общей, а поезда и дальше исправно пересекали границу с материком.

Даже чисто визуальных изменений было немного. Монополию украинских товаров понемногу разбавляли российские. Цены по инерции пересчитывали в гривнах. Те, кто остался, поделились на три группы:

первая – готовилась к отъезду;

вторая – готовилась к внутренней эмиграции;

третья – наконец-то отбросила лицемерие.

Последние отчаянно размахивали новыми флагами. Сыпали проклятиями в соцсетях. Вскоре их голоса станут единственными, доносящимися с полуострова. Все остальные или переедут, или сменят аккаунты на анонимные. Они до сих пор изредка лайкают, еще реже комментируют, но зато все читают.

Предчувствие глобальной войны постепенно исчезало. Россия прекращала говорить о "русской весне", сменив ее на "крымскую". Солдаты НАТО так и не появились. Коридор в Крым по суше – тоже. Иностранных журналистов на полуострове становилось все меньше. Русского акцента – все больше.

Друзья с материка звонили каждый день. Но вопрос: "Как там у вас?" я слышал все реже и реже. Зато сам задавал их все чаще. Главным источником информации стали соцсети – и именно там было слышно отголоски тех боев, которые еженедельно меняли линию фронта на Донбассе.

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Смешно вспоминать. До войны топовым блогером считали человека, исчерпавшего пятитысячный лимит друзей на фейсбуке. Но после ее начала в Украине внезапно появилась блогосфера. Традиционные СМИ не могли удовлетворить информационный спрос, и детище Цукерберга внезапно стало отечественным CNN.

Оккупация заставила каждого выбрать

Я собирал вещи и размышлял о том, что не имею никакого представления о своей стране. География материка ограничивалась для меня Майданом, немного Киевом и совсем немного – Львовом. В свои тридцать я плохо знал Украину. Сказывалось традиционное крымское отшельничество. Островной менталитет. Крымская идентичность.

И с февраля 2014-го она ежедневно таяла. Аннексия заставляла каждого определяться относительно собственной гражданской идентичности. Решать, какой флаг ты считаешь своим. Под звуки какого гимна ты будешь вставать.

Беседы с земляками все чаще напоминали минное поле. Любой опрометчивый шаг приводил к взрыву. Становилось все больше тем, которые нас разделяли, а тех, что объединяли, – все меньше. Постепенно это минное поле превратится в настоящую линию фронта.

Надо было отъезжать.

Я понятия не имел, что меня ждет. В том году не выпадало что-то планировать. Единственное, что было понятно: мне и моим сверстникам выпало жить внутри истории. Той истории, которой мы были лишены в течение всех предыдущих лет. И не было никакого смысла разменивать эти дублоны на медяки.

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Я вернусь в Крым еще дважды. Сначала – в конце 2014-го. Второй раз – летом 2015-го. А потом ФСБ арестует моего коллегу, который остался в Крыму и писал о том, что полуостров принадлежит Украине. Его осудят за призывы к нарушению территориальной целостности России. После этого я видел Крым только со стороны Арабатской стрелки.

Я не кичусь своей пропиской. Полуостров не снится мне по ночам, и я не люблю, когда мне сочувствуют. Я воспринимаю все, что со мной произошло, как опыт, а не как травму.

И именно он помог мне определиться насчет желаний. В октябре 2014-го я садился за руль с четким осознанием, какого именно будущего не хочу. И я вполне уверен, что больше не собираюсь паковать вещи.

Мне хватило одного раза.