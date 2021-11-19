10 лет: в России суд оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Марченко
Источник:фейсбук Александры Матвийчук
Верховный суд России рассмотрел апелляцию на приговор украинскому политзаключенному Александру Марченко. Так называемые "служители Фемиды" оставили без изменений предыдущее решение – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
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Семья политзаключенного была готова к такому решению
Заседание Верховного суда состоялось 16 ноября. Как сообщила жена Александра – Екатерина, они и не надеялись на справедливое решение.
Мы были готовы к такому развитию событий, однако вера в скорейшую свободу Александра все еще жила. Но мы ни в коем случае не сдаемся, мы продолжаем нашу борьбу "с ветряными мельницами",
– отметила жена.
Судьи не приняли во внимание похищение Марченко
Адвокаты апеллировали, что во время рассмотрения дела были допущены существенные нарушения. Защите отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов.
Ко всему прочему, судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины,
– сообщила Матвийчук.
Несмотря на многочисленные аргументы, российские судьи не нашли оснований для отмены предыдущего решения. Единственный выход для семьи Марченко – обращаться в Европейский суд по правам человека.
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Марченко согласился на этапирование
По словам Матвийчук, на заседание пришел консул Украины, это поддержало Александра. Марченко согласился на этапирование в разгар пандемии, несмотря на то, что у него сейчас – простуда.Важно! Александр Марченко написал письмо президенту Зеленскому с надеждой, что Украина будет бороться за своих граждан.
Письмо Марченко президенту / Фото из фейсбука Александры Матвийчук
Что известно о задержании Марченко:
- Украинского предпринимателя Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области.
- Мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который оставил в городе на СТО.
- Два месяца Марченко пробыл в застенке "Изоляция", к нему применяли пытки, поэтому он подписал "признание".
- Впоследствии политзаключенного перевезли на территорию России, где приговорили к 10 годам за шпионаж и незаконную деятельность на территории России.
Текст публикации Александры Матвийчук:
Вниманию СМИ. Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко. Сам украинец обращается к президенту Украины с открытым письмом.
16 ноября 2021 года состоялось заседание Верховного Суда РФ по пересмотру приговора по сфабрикованному уголовному делу против гражданина Украины Александра Марченко. Приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима оставили без изменений.
По словам его жены Екатерины, решение суда не стало для семьи неожиданностью, и было бы наивно надеяться на справедливое судебное разбирательство. "Мы были готовы к такому развитию событий, однако вера в скорейшую свободу Александра все еще жила... Но мы ни в коем случае не сдаемся, мы продолжаем нашу борьбу "с ветряными мельницами", – рассказывает Екатерина Марченко.
По мнению защиты, во время рассмотрения уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов. Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко. Ко всему судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины.
"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – говорит адвокат Андрей Федорков.
На заседании Верховного суда РФ присутствовал консул Украины, что по словам адвокатов поддержало Александра. Жена добавляет, ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж решился на этапирование в разгар пандемии, и сейчас лечится от простудной болезни. Больше надежд у семьи на решение дела в самой России нет, поэтому им остается только верить в ближайший обмен.
Александр Марченко написал открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что "Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора”.
Письмо публикуется впервые.
Справочно:
Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его удерживали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки из-за чего он был вынужден подписать "признание".
Через два месяца Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали различные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.
В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
3 декабря 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.