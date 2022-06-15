10-летний мальчик отдал свои деньги из коляды и дня рождения на технику для ВСУ

С российскими оккупантами борются все украинцы – даже самые молодые. Да, 10-летний Остап отдал все свои сбережения, чтобы купить портативную зарядку для ВСУ.

Военным деньги нужны, – Остап

Историей мальчика из Шепетовки поделились в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Ведь она изрядно растрогала наших военных.

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Мать Остапа Наталья рассказала, что сын подошел к ней и сказал, что хочет отдать все деньги, подаренные ему на день рождения, коляду и другие праздники на помощь военным. Остап очень хотел купить бронежилет, чтобы спасти тех, кто защищает его. Однако денег на броню не хватило, поэтому за сэкономленные 300 долларов решили купить портативное зарядное устройство.

Он мог купить себе игрушку или велосипед, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап,

– сказали военные.

Мальчик рассказал, что очень верит в победу Украины, потому решил ее приблизить.



10-летний Остап решил приблизить победу Украины / Фото Генштаба ВСУ

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Как украинские дети помогают военным

Полномасштабная война, которую Россия начала против нашей страны, объединила всех украинцев. Теперь у миллионов людей одна общая мечта – победа. Приближают ее не только отважные военные, но и дети, отдающие свои деньги на армию.

Так, 10-летний харьковчанин Иван Самсонов в результате войны переехал с родителями в Полтаву. Мальчик решил не сидеть без дела, а делать все, что может, чтобы поскорее вернуться в родной город. Поэтому теперь Иван плетет резиновые браслеты, а заработанные деньги отдает в ВСУ. Мальчик уже перечислил военным 7 тысяч гривен.

8-летний Александр Кушниров из Полтавы отдал благотворительной организации, помогающей военным, 5 тысяч 270 гривен. Эту сумму мальчик собирал 4 года.

9-летняя Кира Губина впервые в жизни постригла волосы. Девушка продала свои золотые косы за 3,5 тысяч гривен и отдала эти деньги на армию. Отец Кири признался, что всегда запрещал дочери стричь волосы, однако, когда услышал о ее благотворительных планах, то едва сдержал слезы.

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