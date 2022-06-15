Військовим гроші потрібніші, – Остап

Історією хлопчика з Шепетівки Хмельницької області поділилися у Генеральному штабі Збройних Сил України. Адже вона неабияк розчулила наших військових.

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Мати Остапа Наталя розповіла, що син підійшов до неї та сказав, що хоче віддати всі гроші, які йому подарували на день народження, коляду та інші свята на допомогу військовим. Остап дуже хотів купити бронежилет, щоб врятувати тих, хто його захищає. Однак грошей на броню не вистачило, тому за заощаджені 300 доларів вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Він міг купити собі іграшку чи велосипед, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап,

– сказали військові.

Хлопчик розповів, що дуже вірить у перемогу України, тому вирішив її наблизити.



10-річний Остап вирішив наблизити перемогу України / Фото Генштабу ЗСУ

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Як українські діти допомагають військовим

Повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти нашої країни, об'єднала всіх українців. Тепер у мільйонів людей одна спільна мрія – перемога. Наближають її не лише відважні військові, а й діти, які віддають свої гроші на армію.

Так, 10-річний харків'янин Іван Самсонов через війну переїхав з батьками у Полтаву. Хлопчик вирішив не сидіти без діла, а робити все, що може, щоб якомога швидше повернутися у рідне місто. Тому тепер Іван робить гумові браслети, а зароблені гроші віддає на ЗСУ. Хлопчик вже перерахував військовим 7 тисяч гривень.

8-річний Олександр Кушніров з Полтави віддав благодійній організації, яка допомагає військовим, 5 тисяч 270 гривень, які збирав 4 роки. А 9-річна Кіра Губіна вперше в житті постригла волосся. Дівчина продала свої золоті коси за 3,5 тисячі гривень й віддала ці гроші на армію. Батько дівчинки зізнався, що завжди забороняв доньці стригти волосся, однак коли почув про її благодійні плани, то ледве стримав сльози.

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