10-летняя чемпионка мира по шашкам собрала 21 тысячу гривен для ВСУ: Притула не сдержал слез
Источник:фейсбук Сергея Притулы
Мы просто обязаны победить Россию. Хотя потому, что у нас настолько крутые люди, которые делают все возможное для того, чтобы приблизить этот день.
Да, Сергей Притула рассказал историю 10-летней Валерии. Девочка – чемпионка мира по шашкам. И она свои умения использовала для того, чтобы помочь ВСУ.
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Девочка играла в шашки за донаты
Ранее в сети активно обсуждали 10-летнюю Валерию. А все потому, что она играла со всеми желающими в шашки. Правила баталий просты: за проигрыш ее соперник платил. Поскольку девочка – чемпионка мира, ее не смог обойти никто. Так что, конечно, все бросали деньги в ее импровизированную копилку.
Девочка собрала на нужды ВСУ 21 тысячу гривен / Фото из фейсбука Приюты
И именно таким образом Валерии удалось собрать на нужды ВСУ 21 тысячу гривен. Об этом рассказал Сергей Притула, в чей фонд она и наведалась. Девочка лично передала шоумену и волонтеру средства, собранные благодаря партиям в шашки.
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- – … шашки… И что, выиграете?
- – Да!
- – Вы что, какая-то чемпионка?
- – Да!...
И тут девочка вынимает из своего маленького рюкзачка огромную пачку денег. Сергей Притула был настолько ошеломлен, что сначала ему не хватило слов. После этого он начал плакать, прижал девочку и поблагодарил ее.
Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!
– подчеркнул Притула.
Будем откровенны, мы здесь всей редакцией плачем, ведь это очень трогательно. Маленькая Валерия на собственном примере доказала, что каждый на своем месте может быть полезен. И абсолютно каждый может помочь нашим защитникам и защитницам выбивать врага из страны.
Вы ведь помните, что слишком маленьких донатов не бывает? Итак, позаботьтесь о том, чтобы наши военные регулярно получали от вас эти маленькие и большие жесты благодарности. Только объединившись, мы одолеем врага и отстроим наше государство. А помогут нам такие детки, как Валерия.
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