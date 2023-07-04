Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует 24 Канал. По его словам, оккупанты били "Искандерами".

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Это была ракета "Искандер", исключительно жилой район, сейчас известно о 35 пострадавших, 10 детях, один 10-месячный ребенок в реанимации,

– отметил Синегубов.

По его данным, в результате атаки повреждены 9 многоэтажек, почти 2 тысячи человек остались фактически без крыши над головой.

Состояние младенца стабилизировали

Олег Синегубов сообщил, что состояние 10-месячного мальчика, отвезенного в реанимацию, уже стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Глава ОВА подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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