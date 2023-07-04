Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує 24 Канал. За його словами, окупанти вгатили з "Іскандерів".

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Це була ракета "Іскандер", виключно житловий район, наразі відомо про 35 постраждалих, 10 дітей, одна дитина віку 10 місяців в реанімації,

– зазначив Синєгубов.

За його даними, унаслідок атаки пошкоджено 9 багатоповерхівок, майже 2 тисячі людей залишились фактично без даху над головою.

Стан немовля стабілізували

Олег Синєгубов повідомив, що стан 10-місячного хлопчика, якого відвезли до реанімації, вже стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Керівник ОВА наголосив, що усім потерпілим надають медичну допомогу.

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