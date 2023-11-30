Еврокомиссия готовится разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, – источники

Еврокомиссия может разблокировать до 10 миллиардов евро из фонда сплоченности ЕС для Венгрии в течение двух следующих недель. Ранее эта сумма была заморожена из-за проблем с верховенством права.

Об этом сообщил европейский чиновник корреспондентке 24 Канала в Брюсселе на условиях анонимности. Недавно говорилось о том, что Еврокомиссия готова выделить миллиард долларов Венгрии.

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Что с деньгами для Венгрии

В Брюсселе говорят, что проводимая Венгрией судебная реформа способствовала укреплению судебной независимости. Собеседник считает, что принятых мер достаточно для разблокирования 10 миллиардов евро, хотя некоторые вопросы еще не решены. Дополнительно Будапешту могут возместить еще 500 миллионов евро уже в краткосрочной перспективе.

"Мы прошли долгий путь. (...) Мы стали свидетелями важных реформ и считаем, что они способствуют и будут способствовать укреплению независимости судебной власти в Венгрии. Что касается нескольких нерешенных вопросов, то мы находимся в контакте с венгерскими властями", – сказал он.

Отметим, что частично разблокировать замороженные для Венгрии деньги Еврокомиссия может самостоятельно без решения государств-членов ЕС. Ожидается, что это будет сделано до 15 декабря.

Разблокируют не все

Впрочем, еще более 11 миллиардов евро для Венгрии останутся заблокированными. Чиновник ЕС отметил, что Будапешт не принял необходимых мер по получению 10,4 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости, созданного в ответ на вызовы пандемии COVID-19.

Кроме того, в Брюсселе обеспокоены состоянием академической свободы и защиты прав ЛГБТК+. Поэтому из-за этого еще 2,6 миллиарда евро также будут заблокированы.