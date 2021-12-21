10 шагов для решения конфликта на Донбассе: Украина передала партнерам свой план

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал иностранным дипломатам о шагах Украины для решения конфликта на Донбассе. В то же время президент Владимир Зеленский передал план с конкретными действиями по этому поводу.

По словам Владимира Зеленского, этот план состоит из пунктов, в которых предусмотрены переговоры в нормандском формате и участие США в разрешении конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

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США до сих пор не определились с форматом

Владимир Зеленский подчеркнул, что США заинтересованы принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе. Однако Вашингтон до сих пор не определился с форматом, в котором стремится работать. Глава государства убежден, что участие США в переговорах никак не повлияет на нормандский формат.

Также Зеленский добавил, что сейчас Украина работает над привлечением нового немецкого канцлера Олафа Шольща к переговорам. Параллельно с тем происходит прямая коммуникация Вашингтона и Москвы. Однако все, кто потенциально будет участвовать в следующих переговорах с Россией, получили от президента Украины перечень 10 шагов для решения конфликта на Донбассе.

Мы написали четкий, понятный план из 10 шагов, как выполнить минские соглашения. Это 10 шагов с привлечением Нормандии и США, и передали эти шаги президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии. Мы готовим различные предложения, чтобы нам не забрасывали, что мы не хотим (завершить войну),

– заявил Зеленский.

Турция и Великобритания готовы присоединиться к переговорам

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сейчас переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе продвигаются крайне медленно. Однако Великобритания и Турция выразили желание присоединиться к этому процессу.

Мы сегодня в очень сильной позиции. А когда Россия подала какие-то предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы,

– заявил Ермак.

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