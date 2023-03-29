10 трендов сегодняшнего образования

Школа почти не менялась двести лет: классы, учитель у доски, домашние задания и тетради. За последние годы произошли некоторые изменения, и сегодня можно выделить тренды современного образования по всему миру. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

В Украине изменения в системе обучения сначала спровоцировал COVID-19, о котором уже почти не упоминаются, а затем полномасштабное вторжение России. Понятно, что образование в Украине меняется согласно мировым тенденциям и новым реалиям (война, дефицит учебников и большое количество учеников и учениц за рубежом).

К теме Ошибочные приоритеты: вместо депортации украинских детей России следует вернуть собственных

В этой статье кратко расскажу тренды, которые выделил Фуонг Цай в 2022 году. Мы не будем говорить о будущем образования (использование искусственного интеллекта, виртуальных помощников и т.п.), этот вопрос требует отдельного обзора. Остановимся на том, что уже работает сегодня по всему миру, в том числе и в Украине.

Фуонг Цай по заказу ресурса ATOMI выделил и проанализировал следующие 10 трендов.

1. Онлайн-обучение

COVID-19 привел к закрытию школ по всему миру. В результате образование кардинально изменилось, увеличилась доля электронного обучения – преподавание предметов осуществляется дистанционно и на цифровых платформах.

В результате пандемии онлайн-обучения стало самым эффективным способом не прерывать процесс получения образования. Война также вынудила учительство работать онлайн. Например, учителя школы "Ранок" возобновили учебный процесс с помощью обучающих онлайн-платформ в бомбоубежищах Харькова уже через 2 недели после полномасштабного вторжения.

Этот стиль обучения стал современной образовательной тенденцией, ведь занимает меньше времени и есть почти безальтернативным в условиях разбитых школ и соображений безопасности. Украинские школьники и школьницы, вынужденные временно выехать из Украины вместе с родными, посещают онлайн-уроки из любой точки мира. Это означает, что изменения, вызванные войной и коронавирусом, могут прижиться.

2. Дистанционное обучение

На первый взгляд, может показаться, что дистанционное обучение сродни онлайн-обучению. Однако эти современные тенденции не совсем совпадают. У каждого направления есть свои особенности. Да, во время дистанционного обучения учащиеся посещают занятия, когда они готовы. Учителя назначают и проверяют работы в цифровом формате, без личного взаимодействия с детьми, и предоставляют задания и инструкции по их выполнению онлайн.

Благодаря дистанционному обучению учащиеся могут получить курс без личного взаимодействия. Это доказывает, что образование можно получать на расстоянии, где бы мы ни были.

В Украине "дистанционка" в какой-то степени трансформировалась с создания групп в вайбере для домашних задач в использования специальных платформ.

3. Смешанная учеба

С развитием технологий смешанное обучение никогда не оставляет список популярных образовательных трендов. Смешанная учеба – это интеграция цифровых инструментов, техник и материалов (элементов электронного обучения); деятельность в очной форме (традиционная методика обучения) и самостоятельное обучение (персонифицированное обучение). Благодаря этому учащиеся становятся центром обучения, а учителя играют роль направляющих их наставников.

Типичная модель смешанного обучения предусматривает 3 важных компонента, а именно:

обучающие онлайн-материалы (назначенные учащимся фасилитатором);

личная деятельность в классе (под управлением фасилитатора);

время самостоятельного обучения (с использованием обучающих онлайн-материалов, предназначенных фасилитатором).

4. Социально-эмоциональное обучение

Счастливые школы, счастливые учителя, счастливые ученики – это все, к чему мы сейчас стремимся. Чем счастливее дети, тем преуспевающим становится общество. В общем, SEL – это процесс обучения, который помогает учащимся любого возраста. Это помогает продуктивно применять основные знания и навыки, чтобы:

управлять собственными эмоциями или понимать чужие;

ставить положительные цели и пытаться их добиться;

создавать и поддерживать положительные отношения;

одобрять ответственные решения.

Все больше руководителей школ начинают задумываться об эмоциональности в учебе. Поэтому работа школьных психологов, которых по данным МОН около 15 000, в школах так важна.

Читайте также "Это же мальчики": почему дергать за косички – это о насилии

5. Домашнее обучение

Вы когда-нибудь слышали о "хоумскулерах"? Вполне возможно, что этот вид обучения станет одним из популярных трендов последних лет.

означает домашнее обучение. Другими словами, родители обучают своих детей дома, а не отдают их в государственную или частную школу. Они могут создавать уникальные обучающие программы, а также соответствующие методики для своих детей.

Среди плюсов такого обучения отмечают гибкость и свободу, учет индивидуальности ребенка, безопасную среду обучения, более крепкие отношения между родителями и детьми.

Но есть существенные недостатки. Первое, что приходит в голову, – это трудности социализации. У детей, которые учатся дома, есть меньше шансов наладить отношения или общаться со сверстниками. Второе – это значительные изменения в образе жизни семьи. Теперь взрослые играют роль и учителей, и администраторов. У них остается меньше времени на личные нужды. Иногда трудно обеспечить обучающие материалы. К примеру, приобрести все необходимые химикаты или материалы для уроков химии. Кроме того, родители не являются мастерами всех предметов, чтобы направлять детей так, как это делают учителя.

6. Мобильное обучение (m-Learning)

Очевидно, что мобильные устройства сейчас являются важной частью нашей повседневной жизни. Мы не можем не согласиться, что смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д. приносят большую пользу. Во многом мобильное обучение может упростить нашу жизнь.

Таким образом, m-learning помогает людям идти в ногу с постоянно меняющимся миром. Поэтому такая форма обучения всегда занимает высокую позицию в топовых образовательных трендах.

7. Персонализированное обучение

На самом деле персонализированное обучение не ново, но оно всегда было заметной тенденцией в образовании. Как видно из названия, это обучение, ориентированное на ученичество. Персонализированное обучение позволяет высказаться и сделать выбор, наслаждаться обучением в своем темпе. Людям нравится этот стиль обучения, поскольку он соответствует индивидуальным отличиям.

Рекомендуем Реальность слишком жестока или почему на Западе продолжают жить иллюзиями по отношению к России

Многие эксперты выбрали персонализированное обучение как одну из трех лучших тенденций электронного обучения в этом году. По их словам, рост персонализированного обучения доказал тот факт, что "один размер не всегда подходит всем".

8. Проектное обучение (Project-Based Learning)

Проектное обучение (ПО) также известно как обучение на опыте. "Знание есть наследием опыта". Проектное обучение позволяет учащимся расширить свою базу знаний и развить навыки. Выполняя проект, они учатся решать проблемы, с которыми они могут столкнуться в реальности.

Эти проекты обычно слишком большие и сложные, чтобы один учащийся мог работать над ними самостоятельно. То есть ПО организует командную работу. Учащиеся должны работать в парах или группах, проводить исследования, анализировать информацию и делать собственные выводы. В результате они развивают глубокие знания содержания, а также разнообразные навыки, которые пригодятся в современном мире.

9. Геймификация

Если вы ищете способы привлечь учащихся, почему бы не применить геймификацию? Некоторые путают нынешнюю тенденцию с играми. Но они не одинаковы! В основном геймификация относится к использованию механики и теории игр к неигровым контекстам. Сочетая геймификацию в преподавании и обучении, дети получают вдохновение и мотивацию выполнять свои задачи. Это не новенькая образовательная тенденция. Но она всегда в центре внимания в образовании.

10. Микрообучение (Bite-sized Learning)

Микроучеба или обучение в малых дозах становится хорошим завершением списка популярных трендов в современном образовании. Этот стиль обучения отвечает проблеме кратковременного внимания. Говорят, что в среднем учащийся концентрирует внимание от 10 до 15 минут. Но для маленьких детей эти показатели несколько ниже.

Итак, краткое обучение было введено, чтобы предоставить учащимся четкое и сжатое содержимое. Благодаря этому они остаются на 100% внимательны во время каждого учебного сеанса. Модуль микрообучения невелик, целенаправленный и легкоусвояемый. Обычно он длится от 3 до 5 минут с маленькими порциями информации, акцентирующими внимание на определенной теме или задании.

Благодаря микрообучению школьнику больше не нужно проводить длинные и скучные семинары, лекции или презентации. Они всегда смогут найти время и вдохновение для обучения.

Доступное образование

Важно, чтобы учителя не только знали о тенденциях, но могли использовать их на уроках. В частности, сегодня украинские педагоги и их ученики имеют доступ к бесплатным электронным учебникам на платформе Ua.izzi.digital.

Специалисты, работающие над созданием учебников для школьника, имеют цель: сделать образование как можно более доступным, а электронные учебники – это еще один шаг к этой цели.