10 тысяч детей в Украине ежегодно становятся сиротами

Ежегодно в Украине сиротами становятся примерно 10 тысяч детей. Почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, устроены в семейные формы воспитания.

О том, что большинство осиротевших детей попадают в семьи, рассказал генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Руслан Колбаса.

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Почти всех детей-сирот устраивают к семейным формам воспитания

Сейчас почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, удалось устроить в семейные формы воспитания:

приемных семей,

детских домов семейного типа,

под опеку, попечительство.

По словам Колбасы, в Украине есть почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

более 63,5 тысячи детей растут в семейных формах воспитания,

примерно 4 тысяч – проживают в интернатах,

более тысячи – учатся в профессионально-технических учебных заведениях.

Это не просто цифры – за каждой из них стоит судьба ребенка. В среднем за год в Украине сиротеет 10 тысяч детей,

– отметил гендиректор директората.

Он также уточнил, что каждый год количество детей-сирот растет, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах негативно влияет на развитие ребенка.