100 – 150 евро за "рейс": как закарпатские контрабандисты носят сигареты в Румынию

На Закарпатье контрабандисты переносят по несколько ящиков сигарет в Румынию. За каждый рейс они получат 100 – 150 евро за "рейс".

Соответствующее видео обнародовал местный журналист. Он сообщил, что его прислал сам контрабандист 12 декабря.

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Контрабандисты переносят сигареты через границу

Контрабанду сигарет переносят из Карпат в Румынию. По информации журналиста, стартуют они из района села Деловое Раховского района Закарпатской области в сторону румынской границы и проходят через гору Менчул (что в юго-восточной части массива Черногора).

За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100 – 150 евро. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путем,

– рассказал журналист.

Он также сообщил, что за неделю могут сделать 3 – 4 ходки. Однако все зависит от погоды и выносливости человека.

"Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче – тянет сразу три ящика", – говорится в сообщении.

В качестве доказательства опубликовали видео пересечения границы.

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Контрабанда в Украине: последние новости

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2 декабря в аэропорту Львова таможенники изъяли у двух иностранок ювелирные изделия и валюту более чем на 15 миллионов гривен. Они направлялись в Турцию.

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