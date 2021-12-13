Відповідне відео оприлюднив місцевий журналіст. Він повідомив, що його надіслав сам контрабандист 12 грудня.

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Контрабандисти переносять цигарки через кордон

Контрабанду цигарок переносять з Карпат до Румунії. За інформацією журналіста, стартують вони з району села Ділове Рахівського району Закарпатської області в сторону румунського кордону й проходять через гору Менчул (що в південно-східній частині масиву Чорногора).

За один такий "рейс" контрабандист може заробити 100 – 150 євро. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом,

– розповів журналіст.

Він також повідомив, що за тиждень можуть зробити 3 – 4 ходки. Проте все залежить від погоди та витривалості людини.

"Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший – тягне одразу три ящики", – мовиться у повідомленні.

Як доказ опублікували відео перетину кордону.

Контрабандисти на Закарпатті переносить цигарки через гори – дивіться відео

Контрабанда в Україні: останні новини

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7 грудня українські прикордонники та митники у співпраці з прикордонниками Молдови виявили у двох українців понад 150 банок з ікрою. Ікру намагалися замаскувати під одягом.

2 грудня в аеропорту Львова митники вилучили у двох іноземок ювелірні вироби та валюту на понад 15 мільйонів гривень. Вони прямували в Туреччину.

Білорусь стала "інкубатором" із контрабанди на кордоні – дивіться відео