Водночас із Білорусі прямує справжня контрабанда до сусідів – у величезних обсягах та без жодного галасу. На відміну від фейкових заяв білоруської влади, це документально підтверджено.

До теми Не побоялись санкцій: Білорусь викрили у постачанні контрабанди в Україну

В Україні поширена контрабанда тютюну з Білорусі

Згідно з дослідженням компанії "Kaнтар – Україна", у 2020 році частка білоруської тютюнової контрабанди на українському "чорному" ринку становила 14%. Більшість – продукція державного підприємства "Неман". Основні бренди:

Credo;

Fest;

NZ.

Гродненська тютюнова фабрика псує легені курців уже понад 1,5 століття. У Білорусі це одне з найвідоміших і найбільш таємничих підприємств водночас.

Державна компанія, яка дуже любить піар-акції, ретельно приховує обсяги власного виробництва. Вочевидь, має на те підстави.

Зверніть увагу! У 2016 році на білоруському підприємстві виробили майже 28 мільярдів цигарок. Уже тоді це значно перевищувало потреби білорусів.

З того часу здобутки "трьох китів" білоруського тютюнового бізнесу – "Неман", "Табак-інвест" та "Інтер Тобако" – тримають у суворій таємниці. Неофіційні "надлишки" їхнього виробництва вже заполонили ледь не пів Європи. Кажуть, що весь процес курує наближений до Олександра Лукашенка білоруський олігарх Олексій Олексин.

На кордоні тютюн маскують як торф

Найактивніші напрямки – Польща та Литва. Туди контрабанду на десятки мільйонів євро таємно доставляють автомобілями та потягами. Іноді скидають на ходу просто з даху вагона. Україна – теж у списку потерпілих.

У середньому за день на Міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" зупиняється 250 вантажних автомобілів. Однак до фури, яка прибуває з Білорусі увага особлива. Усе тому, що нею перевозять дуже "цінний" експортний продукт – торф'яний субстрат.

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Багаторічний досвід прикордонних оперативників підказує: цінність болотного торфу – не у поживності для рослин, а у тому, що він приховує.

Зауважте! Понад 144 тисячі пачок тютюнових виробів виробництва "Неману" на 3,5 мільйони гривень свідчать, що держпідприємство працює на повну потужність і не зважає на санкції.