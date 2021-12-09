Наразі фахівці перевіряють інформацію щодо можливого використання високотоксичної речовини для скоєння терактів. Загалом до ЄС намагалися переправити майже 10 кілограмів небезпечного товару.

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Так званим кур'єром виявився житель однієї з країн ЄС. Чоловіка затримали на території пункту пропуску через держкордон на Закарпатті.

В іноземця вилучено гуртову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва Росії. Нелегальний товар він перевозив у місткостях, які приховав серед особистих речей,

– мовиться у повідомленні.

Ртуть чоловік планував збути "замовнику". Ціна товару становила 600 тисяч доларів.

Наразі розв'язують питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину.

В СБУ наголосили, що ртуть є високотоксичною хімічною речовиною найвищого класу небезпеки.

СБУ затримала бойовика

У грудні 2021 року СБУ повідомила, що у Донецькій області контррозвідники затримали проросійського бойовика.

Він належав до так званого штурмового підрозділу "Сомалі". Він воював проти українських захисників.

До лав терористів бойовик долучився у 2018 році.

У "Сомалі" затриманий був стрілком. Загалом так званий підрозділ брав участь у боях проти українських військових у районі Широкої Балки, Доломітного та Пікузів на Донеччині.

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