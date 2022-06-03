Россияне могут не иметь сил наступать, но есть угроза обстрелов с моря: основное за 100-й день войны

Уже 100 дней украинские защитники дают отпор российским агрессорам. Украина борется как на военном, так и на политическом и информационном фронтах.

ВСУ наносят урон противнику на всех направлениях и не уступают без боя ни одним сантиметром украинской земли. О главных событиях 3 июня читайте в материале 24 канала.

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05:23 Россия направила силы на захват Северодонецка Луганщины. Однако существует вероятность, что после этого наступления россияне не будут иметь сил для захвата Донбасса.

04:30 Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер очень резко высказался о действиях россиян в Украине. Он подчеркнул, что они не только совершают масштабные зверства, но и будто пришли из прошлого и используют средневековые тактики войны.

01:46 В Черном море находятся 5 больших десантных кораблей российских оккупантов. Кроме этого, наши защитники зафиксировали еще 2 ракетных судна, которые могут угрожать обстрелами украинских городов.

01:35 Николаев атаковали трижды за минувшие сутки, 2 июня. Мирное население обстреливали из разных видов оружия. Вечером попали в склады, пожар там уже потушили. Один человек погиб, еще один ранен.

01:33 В оперативном командовании "Юг" отметил, что ситуация на линии столкновения южного фронта – динамичная и напряженная. Бойцы ВСУ успешно уничтожают российских захватчиков на Юге. Несмотря на это, оккупанты продолжают подтягивать дополнительную технику.

00:02 Президент Владимир Зеленский в обращении рассказал, что США на разных уровнях подтвердили предоставлении нашему государству современных ракетных систем залпового огня. Он подчеркнул, что это американское оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать украинскую землю.