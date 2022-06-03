100 дней вторжения, более 300 лет войны: Садовый провел исторические параллели проникновенным видео

Украина 100 дней противостоит полномасштабному российскому вторжению. Но на самом деле мы боремся со страной-агрессоркой в течение 300 лет. Это напомнил Андрей Садовый.

Он выложил в сеть проникновенное видео. На нем мэр Львова решил провести исторические параллели между настоящим и нашим прошлым.

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Украина противостоит России вот уже 300 лет

100 дней нового вторжения, более 300 лет войны. Не впервые имеем шанс ее наконец-то выиграть!,

– подчеркнул Садовый.

На видео можно увидеть украинских защитников, которые за последние три сотни защищали наше государство от российских захватчиков. Все они сидят у костра и вспоминают, когда погибли.

Казак выступил первым. Он рассказал, что был с группой посланцев от гетмана. Подчеркнул, что его не должны убивать, но сделали это. В то же время, гордясь собой, он отметил, что успел все-таки двум врагам скрутить вязы.

Это сильная и меткая аллюзия на ситуацию сегодня. Когда ни белый флаг, ни надпись "ПРЕССА", ни красный крест не останавливают кафиров. Они и через 300 лет нарушают все возможные законы и обычаи войны.

Следующим свою историю рассказывает украинский сечевой стрелок. Он отмечает, что вместе с другими военными был на краю шанса. Парень не успел понять, когда прилетел вражеский снаряд. Но не без гордости в глазах он добавил, что гору – Маковку – нашим удалось отбить у россиян.

А появившийся в кадре воин УПА погиб в тайнике от собственной же гранаты. Правда, перед этим он с сыном уничтожил немало русских военных.

Не менее тосклив отрывок о бойце, погибшем под Крутами. Он рассказал, что его ждала девушка, но, он вместе с другими ребятами, так и остался под Крутами.

Украина противостоит российской агрессии 300 лет: смотрите видео

Под конец видео показывают военного, защищающего Украину в 2022 году. Ему герои с прошлых времен говорят: "Еще не время тебе! Возвращайся!"

Здесь кадр резко переходит в траву. Где этот самый военный лежит раненым. И в рации раздается фраза, что "у нас трехсотый" и нужен медик. После чего его медикини уносят с поля боя.

Украина одержала 8 побед за 100 дней войны

Эксперт по военным вопросам, историк и юрист Дмитрий Снегирев назвал несколько побед , которых Украине уже удалось достичь за три месяца противостояния российской агрессии.

Речь идет и о несокрушимости наших ВСУ, и о помощи международных партнеров, ставших настоящими друзьями. Он подчеркнул и то, что украинцы наконец-то объединились и определили, кем является их настоящий враг.

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