100-килограммовая авиабомба: на Запорожье пиротехники обезвредили опасную находку
Источник:ГСЧС
На Запорожье пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн. Ее обнаружили на территории частного земельного участка в городе Васильевка.
Спасатели 9 января получили сообщение о том, что местные жители обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный. Они выкорчевывали старые деревья в саду.
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Как обезвредили авиабомбу
Оперативная группа наблюдала за разминированием с помощью информационно-аналитической панели.
Пиротехники обезвредили авиабомбу в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности. Также спасатели дополнительно обследовали место находки. Сейчас местным жителям ничего не угрожает.
Специалисты обезвредили 100-килограммовую авиабомбу / Фото пресс-службы ГСЧС
Вес опасной находки составляет 100 килограммов / Фото пресс-службы ГСЧС
Для обезвреживания опасной находки привлекли 8 единиц техники и 24 человек личного состава. Также для охраны места задействовали сотрудников полиции.
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