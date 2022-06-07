100 мировых журналистов не увидели бронетехнику на обстрелянном Дарницком заводе, – Лещенко

Россия обстреляла Дарницкий вагоноремонтный завод и заявила, что якобы там были танки. На самом деле, такой техники там не было.

Соответствующую информацию рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Об этом он сказал на брифинге вечером 6 июня.

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Россия солгала о технике на Дарницком заводе

Никакой бронетехники там не было найдено. Мы пригласили туда более 100 мировых и украинских журналистов в этом убедиться,

– заявил Лещенко.

Добавил также, что журналисты своими глазами убедились:

завод в руинах;

Бронетехники, как не было, так и нет.

не заметили никаких танков кафиры и в тех уцелевших цехах.

Сергей Лещенко объяснил, что это очередной пример лжи российской пропаганды. Советник Андрея Ермака объяснил, что нельзя верить России и целям пропагандистов.

Кратко об атаке на Дарницкий завод

Российские кафиры утром 5 июня во время воздушной тревоги атаковали Киев . Ракеты врагов попали в Дарницкий и Днепровский районы столицы. Одну – сбила наша ПВО. Остальные 4 упали на Дарницкий завод.

Впоследствии стало известно, что в Киев и Украину вернулись многие люди.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин рассказал, что ракеты российских оккупантов снова атаковали железнодорожную инфраструктуру. В частности, 4 вражеских ракеты "прилетели" в Дарницкий вагоноремонтный завод, который расположен на левом берегу Киева.

Сергей Лещенко рассказывал ранее, что враги атаковали 3 цеха завода, которые важны, но не критичны для работы "Укрзализныци". Советник Ермака заверил, что очень надеется, что в ближайшее время удастся вернуть все в рабочее состояние.

Следует вспомнить, что на Дарницком заводе не было никаких объектов военной инфраструктуры . Там ремонтировали вагоны, которыми эвакуировали людей и экспрортировали зерно. Подробнее фото разрушенных цехов завода смотрите по ссылке .

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