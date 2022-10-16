100 тысяч долларов за пленного Гиркина: ГУР также присоединилось к охоте за террористом

Российский террорист Игорь "Стрелков" Гиркин отправился лично на войну против Украины. По этому поводу активист Сергей Стерненко заявил, что отдаст 10 тысяч долларов из собственных сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

После этого заявления свои награды предложили и другие деятели. Теперь присоединилось и Главное управление разведки МО Украины.

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100 тысяч долларов за пленного Гиркина

Если раньше за пленного оккупанта предлагали до 50 тысяч долларов, то ГУР "подняло ставки" до 100 тысяч.

Игорь "Стрелков" Гиркин – это российский террорист, работавший также "министром обороны ДНР". Против него возбужден ряд дел и не только в Украине. Так, СБУ и Генеральная возбудили дела за:

террористическую деятельность,

пытки,

убийства,

нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерландами он объявлен в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

Ни один военный преступник не избежит наказания,

– подчеркнули в ГУР МО.

Информацию об оккупанте можно передавать по номеру +380 93 117 5809. Сделать это можно, в том числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Кто еще предлагал денежное вознаграждение

Как отметил активист Сергей Стерненко, то, что Гиркин лично отправился на войну – хорошая новость. Ведь теперь он либо пополнит ряды двухсотых, либо окажется в плену. Тому, кто возьмет в плен террориста, активист пообещал немалую сумму из собственного кармана.

Нужен живым, можно немного побитым. В общем, пишет еще много людей в комментарии и реплаях, поэтому на самом деле те, кто возьмут этого военного преступника, получат еще больше средств,

– заявил Стерненко.

К этому предложению присоединились также:

Тарас Тополя,

Валерий Маркус,

Сергей Стаховский,

Сергей Гайдай.

Каждый из них "докинули тоже по 10 тысяч долларов, так что сумма от них достигла 50 тысяч долларов вместе". Как заметил Сергей Стерненко, охота только начинается.

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