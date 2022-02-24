100 тысяч гривен в день: НБУ ограничил снятие наличных со счета
Источник:фейсбук Кирилла Шевченко
Национальный банк Украины ограничил снятие наличных со счета до 100 тысяч гривен в день, при этом безналичные операции не ограничиваются.
Об этом сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.
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По его словам, банки открываются и продолжают работу.
Мы не ограничиваем никаких безналичных сделок. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день, это без учета зарплаты и соцвыплат,
– сказал он во время видеообращения.
Также в НБУ запретят выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов правительства.
Отделения банков будут работать в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения. Будет обеспечен постоянный доступ к сейфовым ящикам.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Текст публикации Кирилла Шевченко:
Банковская система продолжает работать. Мы принимаем меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.
Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено:
1. Банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных настоящим Постановлением.
2. Ограничить снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий.
3. Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
4. Запретить выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
5. Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.
6. Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
7. Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.
8. Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
9. НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.
10. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
11. Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
12. Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.
13. Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства отдельных разрешений НБУ).
14. Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.
15. Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.
Призываю банковское сообщество – обеспечить работу банковских отделений, беспрепятственный доступ к банкоматам, сейфам, за исключением случаев, когда это несет угрозу жизни и безопасности клиентов и работников.
Эти меры временные, но крайне необходимые сейчас. От нашего сплоченного ответа сейчас зависит наше будущее.