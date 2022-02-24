Про це повідомив голова центробанку Кирило Шевченко.

До теми Банківська система працюватиме й надалі, але введуть ліміти

За його словами, банки відкриваються та продовжують роботу.

Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис. грн на день, це без урахування зарплати та соцвиплат,

– сказав він під час відеозвернення.

Також у НБУ заборонять видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду.

Відділення банків працюватимуть в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. Буде забезпечено постійний доступ до сейфових скриньок.