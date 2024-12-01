"Зимняя еПоддержка": Зеленский сказал, на что можно будет потратить тысячу гривен

Владимир Зеленский рассказал о работе "Зимней еПоддержки", которая начала действовать с 1 декабря. За пол дня работы заявки на выплату уже подали более миллиона украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины за 1 декабря.

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Какие результаты с начала работы "Зимней еПоддержки"

Владимир Зеленский отметил, что запуск программы "еПоддержка" – это важный шаг для поддержки наших людей этой зимой.

"Тысяча гривен для наших людей в Украине. Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью, и средства – на оплату товаров и услуг, украинских товаров и услуг", – сказал президент.

Он отметил, что за эти средства можно будет оплатить коммунальные услуги, приобрести украинские лекарства, билеты на железную дорогу, книги. Также программа может стать фактически программой национального доната – если направить эту тысячу на поддержку волонтеров, на нашу оборону.

Я благодарен всем, кто обеспечивает техническую сторону программы: правительство, Минэкономики, Минцифры. Уже за первые пол дня работы "еПоддержки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И, в частности, почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей,

– объяснил глава государства.

По словам украинского лидера, масштаб программы и темп реализации хорошие. Однако Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям.

Также правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение 2025 года.