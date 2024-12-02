"Тысяча Зеленского": три способа, как оформить помощь от государства

В начале декабря в Украине стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Украинцы могут оформить 1000 от государства тремя способами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт программы.

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Как получить "Зимнюю еПоддержку" альтернативными методами

Так, с 1 декабря подать заявку можно через приложение Дія, с 4 декабря – через Укрпочту, а с 10 декабря – через банки-партнеры программы.

Граждане, которые не имеют РНОКПП по религиозным убеждениям, лица в возрасте от 65 лет, а также попечители или законные представители малолетних/несовершеннолетних лиц могут обратиться в банки-партнеры с 10 декабря.

Для оформления необходимо предоставить паспорт и РНОКПП (или паспорт с отметкой об отказе), свидетельство о рождении ребенка и документы об опеке при необходимости.

В таком случае банк проверит, не получал ли гражданин помощь ранее. Если он прошел проверку, то банк откроет счет и оформит карточку "Национальный кэшбек". Уже в течение 10 дней на карту поступят средства. Лицо получит сообщение о зачислении через СМС или в приложении банка.

"Тысячу Зеленского" через Укрпочту могут получить граждане, которые получают все виды пенсионных и социальных выплат через почту. Они получат помощь автоматически – о зачислении 1000 гривен сообщат работники Укрпочты.

Инструкцию, как оформить "1000 от Зеленского" в Дії вы можете получить по ссылке.