Россия хочет запускать по Украине 1 000 дронов в сутки: реально ли столько изготовить

Западные СМИ предупреждают, что Россия увеличивает производство "Шахедов". И там якобы смогут запускать по 1 000 беспилотников за одну атаку. Цифры действительно серьезные.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. К примеру, во время массированной атаки в ночь на 25 мая Россия запустила 298 различных ударных беспилотников. Этой ночью по Украине также запускали "Шахеды".

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Может ли Россия запускать 1 000 "Шахедов" одновременно

Как отметил Катков, цифры о 1 000 "Шахедов" одновременно кажутся очень манипуляционными. То есть сейчас, по данным того же издания The Economist, Россия производит примерно 300 беспилотников за 3 суток. И у них есть планы быстро кратно нарастить это производство, чтобы уже запускать по 1 000 БПЛА одновременно. Так это не работает.

300 беспилотников за 3 суток – это сотня за сутки. Есть вопрос. Может ли Россия в короткой перспективе кратно увеличить производство? Нет. Ни одно производство быстро не может выйти на такой кратный рост. Тем более оно долго раскачивается. "Шахеды" начали локализовывать еще с 2022 года,

– объяснил Катков.

С того времени российские оккупанты действительно масштабировали производство "Шахедов". Сейчас их составляют на двух предприятиях – "Алабуга", которое расположено рядом с городом Елабуга в Татарстане, и завод "Купол" в Ижевске.

Обратите внимание! Вечером 25 мая в Елабуге прогремели взрывы. Там работала ПВО. Кроме того, в конце апреля удалось успешно ударить по заводу по производству "Шахедов".

Понятно, что оккупанты могут иметь планы увеличить производство "Шахедов". Но тут речь идет явно не о краткосрочной или среднесрочной перспективе. Таких показателей можно достичь за годы.

Это не о месяцах. Это о годах. Каждое предприятие, которое производит компоненты "Шахедов", должно кратно увеличить производство в 10 раз. В 10 раз больше двигателей, боевых частей, комплекта электронных систем, топливно-двигательной системы. Так хотят ли они этого? Объективно да. Пытаются ли они это сделать? Объективно да. Могут ли достичь за месяцы? Объективно нет,

– подчеркнул Катков.

Добавим, в издании The Economist считают, что Россия сможет запускать еще больше "Шахедов". Сейчас оккупанты вышли на "рекордные" показатели в 300 запущенных беспилотников во время одной массированной атаки. Столько "Шахедов" они изготавливают менее чем за три дня.

Там убеждают, что оккупанты намерены выйти на производство в 500 беспилотников в сутки. И тогда якобы могут быть реальными атаки 1 000 "Шахедами" в сутки.