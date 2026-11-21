Россия систематически проводила атаки на украинские мосты, применяя ракеты и беспилотники. Президент Владимир Зеленский объяснил, почему украинские удары по Крымскому мосту стали справедливым ответом на действия российской армии.

Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами.

Сколько раз Россия проводила атаки на украинские мосты?

По словам Зеленского, Россия атаковала украинские мосты 109 раз. Президент уточнил, что это количество отдельных атак, тогда как ракет и беспилотников россияне применили значительно больше.

Путин атаковал украинские мосты 109 раз – не один, не два, а 109. Атак ракетами и дронами. Это важно. Именно поэтому это наш абсолютно справедливый ответ,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие действия России являются важным аргументом, объясняющим украинские удары по Крымскому мосту.

Как Россия использовала Крымский мост?

Украина фиксировала, как россияне перевозили по Крымскому мосту танки, бронетехнику и артиллерию в оккупированный Крым. Переправа остается одним из маршрутов военной логистики России, через который оккупанты снабжают свои войска на полуострове.

Зеленский также отметил, что еще до ударов по мосту говорил американским партнерам о своих сомнениях относительно готовности Владимира Путина к миру.

Напомним, Украина неоднократно проводила атаки на Крымский мост, который Россия использует для военной логистики. В частности, в ноябре 2022 года переправа подверглась нескольким ударам. После В результате атак 16 и 17 ноября были повреждены автомобильная и железнодорожная части моста, а автомобильный пролет обрушился в воду.

Также Силы обороны провели операцию по нанесению удара по Крымскому мосту, в ходе которой, по сообщению СБУ, к атаке были задействованы несколько этапов и различные средства поражения.