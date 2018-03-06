Вечером, 6 марта, столицу Украины парализовали 10-бальные пробки.

Как сообщает "Сегодня", сложная ситуация на отрезке от Шулявки через Дорогожичи и отПетровки до Северного моста – там образовались пробки почти 12 километров, которые на авто придется преодолевать около 2 часов. Пробки здесь образовались из-за ДТП.

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Также большая пробка от Бессарабки до "Шулявки" – около 6 километров, бульвар Шевченко, площадь Победы полностью парализованы.

Центр Киева тоже стоит в пробках – сложная ситуация на улицах Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Шота Руставели и Большой Васильковской.

На кольцевой дороге от Академика Заболотного до первого выезда на Борщаговку в районе улицы Трублаини произошло четыре ДТП, в результате которых также затруднено движение транспорта.

10-бальные пробки снова парализовали Киев