Об этом в телеграмме сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Луганской области согласовано сразу 5 гумкоридоров.
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Гуманитарные коридоры на 11 апреля
Донецкая область
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье.
Место сборов: ул. Шевченко, 5.
- Энергодар – Запорожье.
Луганская область
- Северодонецк – Бахмут.
Место сборов: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут.
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут.
Место ссборов: ул. Первомайская, 42.
- с. Горное – Бахмут.
Место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Верещук сообщила, что эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора автомобилей объявят местные власти.
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