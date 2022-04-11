Об этом в телеграмме сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Луганской области согласовано сразу 5 гумкоридоров.

Достойно внимания Усиленная эвакуация: на 11 апреля назначили 6 дополнительных поездов с востока Украины

Гуманитарные коридоры на 11 апреля

Донецкая область

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

Место сборов: ул. Шевченко, 5.

Энергодар – Запорожье.

Луганская область

Северодонецк – Бахмут.

Место сборов: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

Место ссборов: ул. Первомайская, 42.

с. Горное – Бахмут.

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Верещук сообщила, что эвакуация будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

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