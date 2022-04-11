Про це в телеграмі повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. У Луганській області погоджено відразу 5 гумкоридорів.
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Гуманітарні коридори на 11 квітня
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Верещук повідомила, що евакуація буде відбувати на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
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