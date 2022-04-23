11-летняя беженка из Лисичанска передала послание родным: трогательное фото

Ангелина Аксакова, которой 11 лет, пытается найти информацию о своей маме. Для этого девочка пишет ее имя и других родственников на бумаге, надеясь, что кто-то о них знает.

Известно, что Ангелина и ее семья из Лисичанска. Однако девочка и ее брат Давид были разлучены с родителями еще до войны.

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Их мать много пила и не могла должным образом ухаживать за детьми, поэтому их забрали социальные службы и поместили в детский дом.



Ангелина ищет родных / Фото BBC

Ангелина рассказала, что не видела свою мать с начала пандемии Covid-19 и не знает своего отца. Когда началась война, детский дом был эвакуирован во Львов.

Месяц тому назад дядя Ангелины позвонил, чтобы узнать, как у нее дела, но его номер не был записан. С тех пор девочка не знает ничего о родных и не уверена, ждет ли кто-то ее.

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