11-летнюю девушку, родившую от отчима, хотят забрать из семьи

11-летняя девушка на Закарпатье родила мальчика. Ее с младенцем хотят переселить в областной социальный центр матери и ребенка в городе Перечин.

Маму 11-летнего ребенка планируют лишить материнских прав. Об этом рассказала начальница службы по делам детей Береговского городского совета Александрия Садвари.

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Маму 11-летней роженицы планируют лишить материнских прав

Садвари рассказала, что маму несовершеннолетней роженицы из села Гать планируют лишить родительских прав. Орган опеки уже направил иск в суд.

У мамы двое детей: семнадцатилетняя и одиннадцатилетняя девушки. Последняя состоит на учете как проживающая в сложных жизненных обстоятельствах,

– пояснила начальница службы по делам детей Береговского городского совета.

По ее словам, девушка сейчас уже дома, но ребенок еще в детской областной больнице. Чиновница попросила, чтобы больница предупредила их за два дня до выписки младенца.

"Потому что мы планируем обустроить одиннадцатилетнюю мать и ее малолетнего сына в центр матери и ребенка в Перечине", – рассказала Александрия Садвари.

Ребенок родился с весом 2,9 килограммов

В больнице рассказали изданию, что младенец появился на свет 18 ноября в Береговской районной больнице. Тогда мальчик имел 2,5 килограммов и 49 сантиметров. Впоследствии скорая доставила его в областную детскую больницу. Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк вспомнила, что:

сначала ребенка поставили в реанимацию;

через несколько дней – в патологию новорожденных.

"Состояние новорожденного мальчика средней тяжести, улучшается. Он находится в патологии на реабилитации. Мама с ребенком в больнице не лежит, но приходит к мальчику", – рассказала Семеняк.

По состоянию на 22 декабря малыш уже имеет вес 3,130 и 52 сантиметра роста.

Что этому предшествовало

Сейчас отец ребенка находится под круглосуточным домашним арестом. Ведь по факту сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в полиции Херсонской области открыли уголовное дело.

Временный исполняющий обязанности заместителя начальника следственного управления Нацполиции в Херсонской области Чермен Тускаев сообщил изданию: "В ходе досудебного расследования установлено, что к этому причастен местный житель Херсонской области, который является отчимом потерпевшей. Мужчине уже сообщили о подозрении".

Известно, что следствие продолжается. Мужчине может грозить до 10-15 лет тюрьмы.

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