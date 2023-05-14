Этот пакет санкций направлен на то, чтобы бороться против "серых" схем стран, до сих пор помогающих России обходить санкции и ограничения. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Некоторые называют 11 пакет санкций пакетом вторичных санкций, ведь он предусматривает наказание за обход основных санкций, которые были приняты ранее.

Это может затронуть те страны, которые сейчас помогают России по "серым" и "черным" схемам закупать необходимые для нее товары, товары двойного назначения, военного и т.д.

– добавил военный эксперт.

Страны помогают обходить санкции России

Жданов отметил, что лидером в помощи России обходить санкции является Армения, увеличившая закупку чипов или элементов с микрочипами в 500 раз. Понятно, что страна так передает их в Россию. Казахстан, например, также увеличил на 200% закупку различных товаров военного назначения. Как ни странно, Грузия тоже несколько грешила этим.

Есть данные финансовой разведки, свидетельствующие о том, какие страны увеличили в разы количество закупки определенных товаров и затем поставляют их в Россию.

Жданов объяснил 11 пакет санкций против России: смотреть видео

ЕС на пути к принятию 11 пакета санкций

Военный аналитик подчеркнул, что 11 пакет санкций поддерживает Европейский Союз, так что все его страны, в том числе Венгрия, занимающая достаточно неоднозначную позицию по войне в Украине.

Видите ли, когда вопрос касается финансирования Венгрии из бюджета ЕС, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан голосует за санкции против России и против тех, кто пытается обойти их. Вот такая политика двойных стандартов у венгерского премьера, интересно, не стыдно ли ему будет смотреть в глаза Путина,

– иронически добавил Жданов.

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