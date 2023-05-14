Цей пакет санкцій спрямований на те, аби боротися проти "сірих" схем країн, що досі допомагають Росії обходити санкції та обмеження. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Дехто називає 11 пакет санкцій пакетом вторинних санкцій, адже він передбачає покарання за обхід основних санкцій, які були ухвалені раніше.

Це може торкнутися тих країн, які зараз допомагають Росії за "сірими" та "чорними" схемами закуповувати необхідні для неї товари, товари подвійного призначення, воєнного тощо,

– додав військовий експерт.

Країни допомагають обходити санкції Росії

Жданов зауважив, що лідером в допомозі Росії обходити санкції є Вірменія, яка збільшила закупівлю чіпів або елементів з мікрочіпами в 500 разів. Зрозуміло, що так країна передає їх в Росію. Казахстан, наприклад, також збільшив на 200% закупки різноманітних товарів військового призначення. Як не дивно, Грузія також дещо грішила цим.

Є дані фінансової розвідки, що свідчать, які країни збільшили в рази кількість закупівлі певних товарів і потім постачають їх до Росії.

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ЄС на шляху до ухвалення 11 пакету санкцій

Військовий аналітик підкреслив, що 11 пакет санкцій підтримує Європейський Союз, отже всі його країни, зокрема і Угорщина, яка займає досить неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Бачте, коли питання стосується фінансування Угорщини з бюджету ЄС, то прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан голосує за санкції проти Росії і проти тих, хто намагається їх обійти. Ось така політика подвійних стандартів в угорського прем'єра, цікаво, чи не соромно йому буде дивитися в очі Путіна,

– іронічно додав Жданов.

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