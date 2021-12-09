В 1+1 рассказали, есть ли в структуре их собственности Оксана Марченко

В "1+1" прокомментировали вероятное появление в собственности компании, которая принадлежит непосредственно жене Медведчука Оксане Марченко. В частности речь идет об "инвестиционной компании "Гармония".

Соответствующую информацию в "1+1 медия" предоставили 9 декабря. Об этом сообщило издание, которое получило комментарий пресс-службы.

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В "1+1" прокомментировали структуру собственности компании

В "1+1" рассказали, что "с целью повышения прозрачности структуры собственности в группе 1+1 media весной 2021 года была изменена часть компаний – опосредованных владельцев".

Непосредственные и конечные владельцы "ТРК "Студия 1+1" не изменились. Также не произошло никаких изменений в долях собственности физических лиц,

– заявили в компании.

Там также отметили, что для "1+1 media" важно, чтобы деятельность компании была упорядочена в соответствии с действующим законодательством, информация о структуре собственности была доступна в реестрах всех стран для предотвращения манипуляций общественным мнением. Это открытость и честность, которую должны демонстрировать все современные медиабизнесы".

В частности говорится о том, что в апреле 2021 года в обновленной структуре собственности вместо компании Bolvik Ventures LTD, контроллерами которой были Игорь Суркис, Леонид Ашкенази, Оксана Марченко (первый имел 33,34% и другие по 33,33 % соответственно), появилась кипрская компания Charlane limited. 33,3% которой через Kirena holdings Ltd и через "Инвестиционная компания "Гармония" принадлежат Оксане Марченко.

Именно она является бенефициаром "инвестиционная компания "Гармония". Зато еще 66,7% упомянутой Charlane limited есть у гражданки Кипра Елены Корелиду. Именно на нее, согласно данным издания, в 2019 году было записано участие в активе Игоря Суркиса.

Коротко о собственности "1+1"

В декларации от 2019 года нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука говорилось, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd. Именно она косвенно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.

В феврале 2021 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" относительно наличия в структуре собственности жены Медведчука Оксаны Марченко.

В частности Нацсовет проверил 12 лицензиатов группы "1+1" через информацию о конечных бенефициарах этих компаний. Тогда нарушений не установили.

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